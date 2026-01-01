Два пермских университета вошли в топ-100 самых читающих в России Один из них попал в тридцатку

Олег Антонов

Консорциум сетевых электронных библиотек подвёл итоги читательской активности за 2025 год и опубликовал список 100 ведущих вузов по этому показателю. В список вошли учебные заведения из более 50 регионов России, Беларуси и Казахстана.

В Пермском крае лидером по числу обращений к учебной и научной литературе стал Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова (ПГАТУ). За год было зафиксировано 50 464 просмотра. Университет занял 27 место в рейтинге.

Также в список попал Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ). Его студенты и преподаватели за 2025 год обратились к фондам Консорциума более 35 тыс. раз.

Аналитики отметили важную тенденцию 2025 года: высокий уровень читательской активности характерен не только для столичных вузов. В первой двадцатке рейтинга представлены учебные заведения из многих регионов, включая Новосибирскую, Омскую, Челябинскую, Кемеровскую области, республики Башкортостан и Татарстан, а также Краснодарский и Алтайский край.

