Власти Перми назначили дату Последних звонков В этот день ограничат продажу алкоголя

Виктор Михалев

Мэрия Перми установила единую дату для проведения торжественных мероприятий, посвящённых окончанию учебного года. Согласно опубликованному на официальном сайте города проекту постановления, Последние звонки для выпускников 9- и 11-х классов состоятся 26 мая 2026 года. Об этом пишет ВЕТТА.

В этот день на улицах Перми будет много школьников в парадной форме. Из-за массовых мероприятий 26 мая в городе будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах. Бары, кафе и рестораны как заведения общественного питания будут работать в обычном режиме, реализуя спиртные напитки без ограничений.

