Власти Перми назначили дату Последних звонков
В этот день ограничат продажу алкоголя
Мэрия Перми установила единую дату для проведения торжественных мероприятий, посвящённых окончанию учебного года. Согласно опубликованному на официальном сайте города проекту постановления, Последние звонки для выпускников 9- и 11-х классов состоятся 26 мая 2026 года. Об этом пишет ВЕТТА.
В этот день на улицах Перми будет много школьников в парадной форме. Из-за массовых мероприятий 26 мая в городе будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах. Бары, кафе и рестораны как заведения общественного питания будут работать в обычном режиме, реализуя спиртные напитки без ограничений.
