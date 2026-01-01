В Прикамье бухгалтер отдела полиции присвоила более 3 млн рублей

Сергей Глорио

Суд Пермского края вынес приговор бухгалтеру отдела полиции, признав её виновной в хищении более 3 млн руб.. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

С 2022 по 2025 год бухгалтер из Кудымкара, используя свое служебное положение, присваивала деньги и переводила их на личные счета.

Приговором суда женщина была осуждена к трём годам принудительных работ, из которых 10% заработка будет удерживаться в пользу государства. Кроме того, с неё взыскана вся сумма похищенных средств.









