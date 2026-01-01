В Перми запустят производство для нужд производителей техники Инвестор вложит в создание новой производственной линии более 350 млн рублей

Совет по улучшению инвестиционного климата и предпринимательству Пермского края одобрил проект ООО «Дороги Пармы», направленный на создание автономной сборочной линии по производству подшипников.

Производственно-сборочный комплекс, который займет не менее 2,5 тыс. кв. м, будет располагаться в Индустриальном районе Перми. Руководитель проекта Татьяна Михалева отметила, что основное преимущество нового предприятия заключается в производстве высококачественных подшипников, удовлетворяющих потребности российских и белорусских производителей сельскохозяйственной техники, электродвигателей и транспортных систем (конвейеров), а также автопрома.

Инвестиции в проект составят более 350 млн руб., завершение строительства планируется к 2030 году.

Региональная поддержка предоставит инициатору проекта административное сопровождение и возможность аренды земельных участков без проведения торгов. В рамках реализации проекта компания также выделит не менее 3 млн руб. на поддержку социальных инициатив в регионе.

