В аэропорту Перми задержан вылет рейса в Сочи В Краснодарском крае действует угроза атаки БПЛА

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 18 марта задержан вылет рейса ДР 366 авиакомпании «Победа» Пермь—Сочи.

«Боинг-737» должен был вылететь в 6:15, однако отправление отложено до 10:15.

В ночь на среду Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полётов в аэропорту Сочи введены ограничения на приём и отправку самолетов. В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА, сообщил мэр Андрей Прошунин.

