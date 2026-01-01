В Перми зарегистрирован пятый подряд суточный рекорд тепла Максимум температуры 17 марта составил +11 градусов

Зарина Ситдикова

В Перми 17 марта температура воздуха оказалась выше, чем накануне, эксперты зафиксировали очередной суточный рекорд тепла. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, суточный рекорд тепла стал пятым подряд, что является уникальным для краевой столицы — такого не было ни разу в 21 веке.

«В Перми установлен пятый подряд суточный рекорд тепла — максимум составил +11°С. Если бы не рекорд 15 марта (+12°С) — это было бы самое раннее достижение отметки +10°С в истории наблюдений», — рассказали эксперты.

По территории всего Пермского края максимумы распределились в основном от +9 до +11°С. Теплее всего было в Кунгуре +11,5°С, на севере похолодало на 2-3°С в сравнении с 15-16 марта. В Бисере был также установлен суточный рекорд тепла. Там воздух прогрелся до +7,9°С. В Чердыни был достигнут рекорд 2024 года.

Под влиянием антициклона с центром над Татарстаном на большей части Прикамья 18 марта будет по-прежнему малооблачно, дневной прогрев достигнет +9…+11°С. В Перми может быть побит максимум 2015 года (+9,3°).

