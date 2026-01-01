В посёлке Прикамья многодетным семьям выдали земельные участки без воды и газа Возбуждено уголовное дело

Константин Долгановский

В п. Шарапы Березниковского муниципального округа многодетным семьям выдали земельные участки без воды и газа. Местная жительница обратилась в СУ СК России по Пермскому краю с жалобой о непринятии администрацией мер к проведению водоснабжения и газификации.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, участки для ИЖС многодетным были выделены в 2014 году. Водоснабжение, водоотведение и газоснабжение к домам до сих пор не подведены. Жители вынуждены использовать непригодную для пищи и быта из-за содержания хлорида и других химических веществ воду из скважин.

Следователи признали жителей посёлка потерпевшими, осмотрели место происшествий, взяли пробы воды из скважин, назначили необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Действиям или бездействию должностных лиц будет дана правовая оценка.

