Властям Перми объявили предостережение за штрафы неоплаченной во время сбоя парковки Сбой в работе системы оплаты парковки произошёл с 10 по 13 марта

Константин Долгановский

Прокуратура Перми организовала проверку информации по жалобам жителей, связанным с нарушением работы автоматизированной системы оплаты городских парковок. Главе подведомственного мэрии учреждения объявлено предостережение.

Проверка показала, что с 10 по 13 марта в работе системы оплаты парковок отмечался сбой. Это делало невозможным своевременную оплату парковки автовладельцами. По мнению надзорного органа, в связи с этим вынесение штрафов в отношении пермяков, не оплативших парковку во время сбоя системы, незаконно.

«По результатам надзорных мероприятий начальнику МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона в части привлечения к ответственности собственников транспортных средств по ч. 2 ст. 6.12 закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» за невнесение платы за пользование парковками на автомобильных дорогах общего пользования в указанный период», — сообщает краевая прокуратура.

Напомним, в работе автоматизированной системы оплаты парковок Перми возникли технические неполадки. По информации специалистов учреждения, портал подвергся массированной DDoS-атаке, в связи с чем был временно закрыт, другие сервисы оплаты не работали из-за продолжающейся киберугрозы. Отмечалось, что с 10 по 13 марта пользователи не будут привлекаться к административной ответственности за неоплату услуги.

«Пермская дирекция дорожного движения» 16 марта сообщила, что система полностью функционирует. Доступ к порталу и приложению ограничен территорией РФ. Подключение через VPN-сервисы не поддерживается, и вход при активированном VPN невозможен. Для восстановления работы приложения на iPhone в случае технических проблем при запуске приложения RuParking рекомендуется его переустановить.

