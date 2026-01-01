Генеральный директор пермского девелопера возглавил технопарк Morion Digital Новым руководителем технопарка назначен Андрей Полуянов

Пресс-служба технопарка «Morion Digital»

Руководитель девелопера PAN City Group Андрей Полуянов назначен генеральным директором частного технопарка Morion Digital (ООО «Морион Диджитал») в Перми. В планах компании — дальнейшее развитие площадки и масштабирование опыта пермского технопарка на федеральном уровне.

PAN City Group специализируется на создании современной городской среды и инновационной инфраструктуры, управляет территорией технопарка с 2008 года. Как обратил внимание Андрей Полуянов, компания последовательно развивает территорию, а в 2018-2019 годах разработала и воплотила в жизнь проект Morion Digital, ставший первым в регионе частным технопарком.

«Сегодня PAN City Group принимает на себя операционное руководство проектом и управление территорией: в планах компании дальнейшее развитие площадки, сохранение действующих программ, профессиональных сообществ и мер поддержки резидентов. Мы продолжим развивать Morion Digital как ключевую точку притяжения талантов и инноваций региона в рамках единой сети технопарков в регионах России» — прокомментировал он.

Новые технопарки в сфере высоких технологий планируется создать в 10 городах России, среди которых Саратов, Омск и Нижний Новгород. Как сообщили в Morion Digital, назначение Андрея Полуянова гарантирует преемственность управления, усиление девелоперской и инфраструктурной экспертизы, а также стратегическую синергию в рамках единой сети.

Morion Digital является одним из крупнейших частных технопарков в России, региональным представителем фонда «Сколково». Его резиденты и профильные арендаторы — это более 80 высокотехнологичных компаний от стартапов до корпораций. Шесть лет подряд он входит в пятёрку лучших в рейтинге Ассоциации кластеров и технопарков России. Уровень эффективности его функционирования технопарка составляет свыше 110 %.

