Генеральный директор пермского девелопера возглавил технопарк Morion Digital
Новым руководителем технопарка назначен Андрей Полуянов
Руководитель девелопера PAN City Group Андрей Полуянов назначен генеральным директором частного технопарка Morion Digital (ООО «Морион Диджитал») в Перми. В планах компании — дальнейшее развитие площадки и масштабирование опыта пермского технопарка на федеральном уровне.
PAN City Group специализируется на создании современной городской среды и инновационной инфраструктуры, управляет территорией технопарка с 2008 года. Как обратил внимание Андрей Полуянов, компания последовательно развивает территорию, а в 2018-2019 годах разработала и воплотила в жизнь проект Morion Digital, ставший первым в регионе частным технопарком.
«Сегодня PAN City Group принимает на себя операционное руководство проектом и управление территорией: в планах компании дальнейшее развитие площадки, сохранение действующих программ, профессиональных сообществ и мер поддержки резидентов. Мы продолжим развивать Morion Digital как ключевую точку притяжения талантов и инноваций региона в рамках единой сети технопарков в регионах России» — прокомментировал он.
Новые технопарки в сфере высоких технологий планируется создать в 10 городах России, среди которых Саратов, Омск и Нижний Новгород. Как сообщили в Morion Digital, назначение Андрея Полуянова гарантирует преемственность управления, усиление девелоперской и инфраструктурной экспертизы, а также стратегическую синергию в рамках единой сети.
Morion Digital является одним из крупнейших частных технопарков в России, региональным представителем фонда «Сколково». Его резиденты и профильные арендаторы — это более 80 высокотехнологичных компаний от стартапов до корпораций. Шесть лет подряд он входит в пятёрку лучших в рейтинге Ассоциации кластеров и технопарков России. Уровень эффективности его функционирования технопарка составляет свыше 110 %.
