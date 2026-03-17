Троих прикамцев осудят за кражу более ста тонн железнодорожных рельсов

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела о крупном хищении железнодорожных материалов. Трое мужчин из Губахи предстанут перед судом по обвинению в краже более ста тонн рельсов на сумму свыше 2,7 млн руб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Согласно материалам следствия, в мае 2024 года подозреваемые организовали преступную схему по демонтажу металла с заброшенного железнодорожного участка, принадлежащего государственному учреждению края. Роль координатора взял на себя один из участников: он снабдил группу инструментом для резки металлических конструкций, организовал вывоз похищенного на собственном грузовике и контролировал действия сообщников.

На протяжении июня и июля 2024 года злоумышленники систематически посещали лесную зону неподалёку от посёлка Широковский Губахинского округа. Там они демонтировали рельсы, разрезали их на части и грузили в транспортное средство. Украденный металл временно размещался на частной территории одного из фигурантов, после чего партиями реализовывался через пункты приёма лома. Для сокрытия следов при сдаче металлолома использовались паспортные данные посторонних лиц, не имевших отношения к преступлению. Вырученные средства делились между участниками группы.

В ходе следственных действий было наложено ограничение на распоряжение имуществом обвиняемых на общую сумму более четырёх миллионов рублей.

Уголовное дело, возбуждённое по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), передано в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.