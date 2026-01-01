В Перми четырёхлетний ребёнок выпал из окна на козырёк подъезда Мать заперла его в комнате с пятимесячной сестрой и ушла из дома

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении молодой матери, оставившей малолетних детей без присмотра. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

По данным следствия, 16 марта 2026 года 26-летняя жительница Перми покинула квартиру в Орджоникидзевском районе, заперев в одной из комнат двух маленьких детей: четырёхлетнего сына и пятимесячную дочь. Оставшись без надзора взрослых, мальчик забрался на подоконник и выпал из окна четвёртого этажа на козырёк подъезда. Ребёнка обнаружила случайная свидетельница происшествия.

Пострадавшего мальчика с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Пятимесячная девочка прошла медицинский осмотр: угрозы её жизни и здоровью нет. В настоящее время ребёнок изъят из семьи и передан под наблюдение социальных служб.

В отношении подозреваемой проводятся следственные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

