В Прикамье появится новая многофункциональная база отдыха В рамках проекта предусмотрено возведение около 13 апартаментов, а также банного и СПА-комплексов

Правительство Пермского края

Во вторник, 17 марта, на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края проект ООО «Ельники» получил статус приоритетного. В Добрянском городском округе планируется создание современной всесезонной многофункциональной базы отдыха под тем же названием.

По словам представителей компании, выгодное расположение площадки в непосредственной близости от пляжной зоны станет дополнительным преимуществом для развития загородного туризма. Руководитель проекта Владимир Медведев подчеркнул, что реализация инициативы позволит усилить туристическую привлекательность края, предложив как приезжим гостям, так и местным жителям комфортную инфраструктуру для восстановления и отдыха в живописной природной среде.

В рамках проекта предусмотрено возведение около 13 апартаментов, а также банного и СПА-комплексов. Дополнительно на территории базы будут организованы смотровая площадка с пунктом проката инвентаря и парковочная зона для посетителей.

Запуск объекта в эксплуатацию намечен на 2027 год. Общий объём инвестиций превысит 70 млн рублей. При поддержке региона компания рассчитывает на административное сопровождение проекта, а также на возможность получения земельных участков в аренду без проведения торгов.

Отдельное внимание уделяется социальной ответственности: ООО «Ельники» направит не менее 2 млн рублей на реализацию социальных инициатив в районе.

