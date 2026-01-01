В микрорайоне Ива в Перми появится многофункциональный термальный комплекс Завершить работы планируется к 2030 году

Правительство Пермского края

Во вторник, 17 марта, на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае проекту ООО «Пляж Пермь» по строительству многофункционального термального комплекса присвоен статус приоритетного. Объект разместится в микрорайоне Ива.

Согласно условиям инвестиционного проекта, компания планирует возвести термальный комплекс площадью свыше 14 тыс. кв. м. В состав объекта войдут закрытые и открытые зоны, оборудованные бассейнами, банями, саунами и лаунж-территориями. Для удобства посетителей предусмотрены дублер ул. Уинской и парковка.

Общий объем капиталовложений в проект оценивается в 1,4 млрд руб. Завершить работы планируется к 2030 году.

Руководитель проекта ООО «Пляж Пермь» Анна Елькина отметила, что инициатива получила существенную поддержку в регионе. С момента презентации идеи в Агентстве инвестиционного развития Пермского края прошло около полугода — за это время команда подобрала земельный участок и проработала финансовую и инфраструктурную составляющие. Ключевыми преимуществами комплекса станут возможность круглогодичного отдыха, стимулирование внутреннего туризма и укрепление имиджа Перми как современного города для комфортной жизни.

Получение приоритетного статуса предоставляет инвестору не только административное сопровождение, но и возможность арендовать земельный участок без торгов. В ответ компания обязуется направить не менее 10 млн руб. на реализацию социальных инициатив.

