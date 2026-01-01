Пермское УФАС оштрафовало оператора связи за нарушение закона о рекламе

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы наложило штраф на оператора связи за нарушение законодательства о рекламе. Компанию признали виновной в распространении рекламных материалов, вводящих потребителей в заблуждение.

Поводом для разбирательства стала жалоба, поступившая в ведомство от жителя Перми. Заявитель обнаружил рекламную листовку оператора связи с информацией об услуге, однако при обращении по указанному номеру телефона не смог воспользоваться предложением. Выяснилось, что акция распространялась исключительно на новых абонентов, но это важное условие в рекламном материале указано не было.

Достоверность распространения спорной рекламы подтверждена фотоматериалами, которые были приложены к жалобе.

Согласно действующему законодательству, запрещено распространять рекламную продукцию, в которой отсутствует существенная информация о товаре, условиях его приобретения или использования, если это искажает смысл сообщения и вводит потребителей в заблуждение.

Пермское УФАС пришло к выводу, что реклама оператора связи нарушает требования Закона о рекламе. По итогам рассмотрения дела компания привлечена к административной ответственности: ей назначен штраф 500 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.