Прикамца осудят за убийство знакомого

Константин Долгановский

В Перми перед судом предстал местный житель, обвиняемый в убийстве своего знакомого. Расследование дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ, завершило следствие Дзержинского района Перми СУ СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, вечером 28 декабря 2025 года между двумя мужчинами, проводившими время за совместным распитием алкоголя, возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки подозреваемый выстрелил в оппонента не менее семи раз из пневматического пистолета, а затем нанес ему три ножевых ранения в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Пытаясь скрыть следы противоправных действий, обвиняемый обмотал тело погибшего полиэтиленовыми пакетами и скотчем и попытался вынести его на лестничную площадку. Однако в этот момент он был задержан прибывшими сотрудниками полиции.

В ходе расследования был проведен комплекс следственных мероприятий, в результате которых собрана убедительная доказательная база причастности подозреваемого к совершению убийства.

На текущий момент уголовное дело передано в суд и рассматривается по существу.

