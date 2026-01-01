В феврале в Прикамье снизилась доля отказов по автокредитам Однако этот показатель всё ещё остается на высоком уровне

Константин Долгановский

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты составила 76,2%. Это на 1,0 п.п. меньше, чем в феврале 2025 года (77,2%).

В среднем по РФ доля отказов составила 80% (-1% за год и -6,7% по сравнению с январем 2026 года).

Наибольшие доли отказов среди 30 регионов-лидеров по числу заявок на автокредиты зафиксированы в Иркутской области (87,8%), Красноярском (85,6%) и Алтайском крае (85,3%). Наименьшие — в Республике Чувашия (72,8%), Санкт-Петербурге (73,3%) и Вологодской области (73,7%).

Наиболее значительное снижение доли отказов по сравнению с февралем 2025 года произошло в Воронежской области (-4,6 п.п.), Санкт-Петербурге (-4,4 п.п.), Республике Крым (-3,7 п.п.). Наибольший рост доли отказов за год отмечен в Тульской (+2,6 п.п.), Самарской (+2,6 п.п.) и Иркутской (+1,6 п.п.) областях.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что после периода стабилизации в предыдущие месяцы, в феврале 2026 года одобрение заявок на автокредиты немного возросло, но всё еще остается на низком уровне. Банки, несмотря на серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат увеличивать свой риск. Снижение ключевой ставки до текущего уровня пока недостаточно для возврата на рынок большинства заемщиков с хорошим кредитным качеством.

