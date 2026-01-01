В строительство молочного комплекса в Прикамье инвестируют более 900 млн рублей Проекту присвоен статус приоритетного

Правительство Пермского края

В Пермском крае проект агропредприятия «Заря Путино» по строительству крупного молочного комплекса в Верещагинском округе получил статус приоритетного. Это решение было принято 17 марта на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Изменения в порядке присвоения статуса «приоритетный инвестиционный проект» были внесены в конце 2025 года по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Теперь в отдельную категорию выделены проекты АПК, которые предполагают создание молочных ферм на 1200 и более коров.

Учредитель «Зари Путино» Армен Киракосян сообщил, что компания планирует завершить строительство комплекса на 3700 голов. В 2024 году был введён в эксплуатацию первый этап на 1152 головы, а в 2025 году — второй этап с таким же количеством. Третий этап, при поддержке региона, включает строительство здания для содержания крупного рогатого скота общей площадью более 20 тыс. кв. м. Работы по проекту запланированы до конца 2027 года, а общие инвестиции превысят 900 млн руб.

Киракосян подчеркнул, что наличие собственной кормовой базы позволит контролировать качество сырья и обеспечивать высокие надои молока для производства качественной продукции. Статус «приоритетный» предоставит доступ к мерам поддержки в сфере АПК, а также агропредприятие выделит не менее 1 млн руб. на социальные инициативы.

Поддержка инвесторов и создание благоприятного инвестиционного климата в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» способствуют росту Пермского края, привлекая капитал для модернизации производства. Кроме того, это создаёт новые рабочие места.

