В Гайнском округе Прикамья снизили грузоподъёмность ледовой переправы через Каму

МЧС России по Пермскому краю

В Гайнском муниципальном округе Пермского края снижена грузоподъемность ледовой переправы через Каму по маршруту урочище Лугдын — поселок Кебраты. Ограничение до 10 тонн введено в связи с интенсивным таянием льда.

В настоящее время в регионе функционируют 10 ледовых переправ. Для обеспечения безопасности на подходах к ним установлены дорожные знаки, ограничивающие движение транспорта, а также информационные щиты с правилами пользования переправами, регламентирующие порядок пропуска транспортных средств и поведения водителей и пассажиров.

Центр ГИМС напоминает водителям правила проезда по ледовым переправам:

— выезжать на лед следует медленно, без резких ускорений и торможений, со скоростью не более 10 км/ч;

— перед въездом на лед необходимо отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности;

— остановка на ледовой переправе запрещена.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам предупреждают: толщина льда на водоемах Пермского края стремительно уменьшается. Весенний лед представляет особую опасность — он может разрушиться внезапно, без предварительного треска, характерного для перволедья.

На лед вне официально действующих переправ категорически запрещено выезжать на автомобилях и снегоходах, а также не рекомендуется рыбачить вблизи промоин. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, среди которых чаще всего оказываются дети и рыбаки. Одной из распространенных причин трагедий является нахождение на льду в состоянии алкогольного опьянения, когда человек неадекватно реагирует на опасность и теряет способность действовать в чрезвычайной ситуации.

Специалисты напоминают: безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. Прочность льда ослаблена в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности и вблизи деревьев. Если температура воздуха выше нуля держится более трех дней, прочность льда снижается на 25%.

Определить надежность льда можно визуально: прозрачный лед голубого или зеленого оттенка является наиболее прочным; лед белого цвета имеет вдвое меньшую прочность; лед серого, матово-белого или желтого оттенка считается наиболее ненадежным и способен обрушиться без предупреждающих звуков.





