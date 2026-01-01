За неуборку снега управляющим компаниям в Прикамье выписали 4 млн рублей штрафов Из-за плохой уборки крыш ответственных оштрафовали за неделю на 1,2 млн рублей

Константин Долгановский

За плохую уборку снега и наледи с придомовых территорий многоквартирных домов в Прикамье управляющим компаниям с начала года выписали штрафы на общую сумму 4 млн руб. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры 17 марта рассказал исполняющий обязанности начальника Инспекции госжилнадзора в регионе Олег Украинский.

Сейчас оформлены протоколы, и с 20 марта по 8 апреля ожидается рассмотрение постановлений в отношении всех УК-нарушителей. По его словам, в данный момент на рассмотрении находятся также материалы о нарушениях ещё на 5 млн руб. При этом за весь прошлый год сумма штрафов составила около 17 млн руб. Он также отметил, что только в пределах недели компаниям были назначены штрафы на 1,25 млн руб. за ненормативное содержание крыш многоквартирных домов.

По итогам 2025 года в ИГЖН в целом поступило 26,5 тыс. обращений граждан, больше всего жалоб было связано именно с содержанием общего имущества в МКД (42%). В ходе контрольных мероприятий было выдано 217 предостережений о несоблюдении законодательства, в суды было направлено 850 административных материалов, самой инспекцией было рассмотрено 297 административных дел, в суды было направлено 105 исков.

Кроме того, ИГЖН усилила контроль соблюдения УК требований законодательства, в том числе за задержку ответов на обращения. В частности, за март 2026 года организациям было выдано более 300 предостережений за несвоевременные ответы или игнорирование обращений.

