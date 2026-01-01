В Перми владелица точки общепита обвинила вуз в отключении отопления Делом занялось УФАС

Пермское УФАС проводит проверку по жалобе на Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Он, как подозревают в ведомстве, ограничивает доступ к коммунальным услугам точке общепита.

В службу обратилась предпринимательница, предоставляющая услуги общественного питания в здании академии по адресу ул. Ленина, 56 в Перми. Она сообщила, что учебное заведение прекратило подачу отопления и горячей воды. Более того, вуз угрожает перекрыть и подачу холодной воды в ближайшее время. Как сообщил источник «Нового компаньона», жалобу подала ИП Тиунова.

УФАС проверяет законность действий академии в рамках возможного административного правонарушения, связанного с препятствованием доступу к коммунальным услугам. В случае подтверждения вины, академия может быть оштрафована.

Как напоминает «Рифей», в прошлом году Уральский филиал временно переехал в другое здание на ул. Балхашскую, 203. Переезд связан с капитальным ремонтом, который продлится до декабря 2026 года. После этого академия планировала вернуться на ул. Ленина.

