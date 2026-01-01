В Прикамье простились с погибшим на СВО Николаем Борискиным

фото предоставлено администрацией Красновишерского округа

В понедельник, 16 марта, на кладбище п. Усть-Язьва Красновишерского округа Пермского края похоронили Николая Борискина. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Как рассказали в администрации округа, Николай проявил исключительное мужество, исполнил свой воинский долг, погиб, выполняя боевое задание.

Власти выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

На прошлой неделе в округе также состоялись похороны бойца СВО, младшего сержанта Евгения Антипина. Он погиб в декабре 2024 года. Ему было 28 лет.

