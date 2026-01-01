В Перми начнут обучать художников-реставраторов Подготовка начнётся с нового учебного года Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

На строительной сессии «Промышленность, Кооперация, Строительство» в Перми были затронуты важные вопросы реставрации исторических зданий и произведений искусства, сообщает главный архитектор Пермского края Елена Ермолина на своей странице Вконтакте. В рабочей встрече приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Иван Ильич Глазунов.

Одним из ключевых решений стала подготовка специалистов в области реставрации. С нового учебного года в Перми будут обучать художников-реставраторов. Как отмечает Елена Ермолина, это решение особенно актуально для нашего региона, где сосредоточено множество памятников культуры, «которым необходимы грамотные специалисты, работающие именно здесь». По её словам, студенты Академии становятся сотрудниками Института территориального планирования.

Кроме того, на сессии обсуждалось развитие Уральского филиала Академии и возможные совместные проекты. В частности, была высказана идея организовать в Перми выставку работ выпускников Академии.

«По-моему, это отличная перспективная инициатива для нашего региона. Радует, что молодые специалисты смогут получать образование и трудиться там, где родились и выросли», — добавила Елена Ермолина.

