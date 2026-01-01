Глава СКР запросил доклад об опасном мосте в Пермском крае

Глава СКР запросил доклад об опасном мосту в Пермском крае В следкоме возбуждено уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о разрухе на мосту в Соликамском округе Пермского края, сообщили в пресс-службе следкома.

В социальных сетях появилась информация о нарушении прав жителей посёлков Сим и Красный Берег Пермского края, которые из-за проблем с транспортной инфраструктурой испытывают значительные трудности. Автомобильный мост через р. Глухая Вильва, связывающий эти населенные пункты с районным центром, уже три года находится в аварийном состоянии. С моста не убирают снег и наледь, а защитные ограждения демонтированы, что делает его использование опасным как для автомобилей, так и для пешеходов. Несмотря на многочисленные обращения в соответствующие органы, ситуация не изменилась.

В связи с этим в СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Дениса Головкина предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение этого поручения взято под контроль в центральном аппарате ведомства.

