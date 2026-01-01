В Перми приватизируют старинный «Дом купца Лаптева» Он расположен на шоссе Космонавтов, 25

Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Старинное здание «Дом купца Лаптева», которое удалось спасти от сноса в 2020 году, готовится перейти в частные руки. По информации Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, «Дом купца Лаптева» будет включен в прогнозный план приватизации. Это решение было принято администрацией Перми. Об этом пишет «Текст».

«Флигель купца Лаптева с воротами», расположенный по адресу ш. Космонавтов, 25, является объектом культурного наследия регионального значения. Он был внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации. В настоящее время здание находится в муниципальной собственности.

Двухэтажное кирпичное здание с арочными воротами и декоративными элементами было построено в конце 70-х годов XIX века. Первоначально оно принадлежало крестьянину Михаилу Пошехонову, а затем перешло к купцу Лаптеву. После Октябрьской революции в здании располагались школа и библиотека, а позже — жилые квартиры.

В 2020 году здание признали аварийным и планировали снести. Однако благодаря общественному резонансу и вниманию СМИ, «Дом купца Лаптева» удалось сохранить. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал указание включить здание в реестр исторических памятников. Также с аналогичной просьбой к инспекции обратились местные жители, обеспокоенные судьбой объекта.

