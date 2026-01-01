Цена «квадрата» в новостройках Перми за три года выросла почти на 100 тысяч рублей В начале 2026 года эксперты отмечают стабилизацию показателей

Константин Долгановский

По данным экспертов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», на 10 февраля 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Перми составляет 160 294 руб. В декабре 2025 года этот показатель достигал 191 171 руб. Для сравнения: в начале 2023 года средняя цена была в диапазоне 92-96 тыс. руб. за кв. м. Таким образом, за три года средняя стоимость увеличилась почти на 100 тыс.

Если посмотреть на более длительный период, то в 2019 году средняя цена квадратного метра составляла 60-63 тыс. руб. К 2021 году она выросла до 75-88 тыс. руб., в 2022 году превысила 100 тыс., а в 2023 году установилась в диапазоне 110-120 тыс. руб. Основной скачок произошёл в 2024-2025 годах: цены поднялись до 150-170 тыс. руб., а затем достигли 190 тыс.

В абсолютных цифрах рост цен тоже заметен. Квартира площадью 60 кв. м в начале 2023 года стоила около 5,5-5,7 млн руб. В декабре 2025 года её стоимость превысила 11 млн руб. Даже при текущей цене в 160 тыс. руб. за квадратный метр стоимость такой квартиры составляет около 9,6 млн руб. За три года порог входа на рынок значительно вырос.

Вторичный рынок недвижимости развивался более плавно. В начале 2023 года средняя стоимость квадратного метра составляла 90-94 тыс. руб., а в феврале 2026 года она достигла 124 855 руб. Темпы роста были ниже, а колебания цен менее выраженными.

Арендные ставки также выросли, но менее значительно. В 2023 году средняя ставка составляла 19-20 тыс. руб. в месяц, а в феврале 2026 года она достигла 29 568 руб. Рост арендных ставок не сравним с динамикой цен на новостройки, что отражает различия в темпах изменения капитальной стоимости и текущего дохода.

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков отмечает: «Последние три года стали для Перми периодом наиболее интенсивного роста стоимости новостроек. В 2024-2025 годах рынок пережил фазу ускоренной капитализации, что привело к формированию нового ценового уровня».

В начале 2026 года эксперты отмечают стабилизацию показателей. Средняя стоимость квадратного метра находится в диапазоне 160-161 тыс. руб., без резких колебаний на протяжении недели. Это свидетельствует о завершении активного роста и переходе к более сбалансированной динамике.

