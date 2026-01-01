В 2026 году в Пермском крае на метан переведут более 1,7 тысячи автомобилей И построят не менее двух новых АГНКС

По данным краевого минтранса, в 2025 году в Прикамье были введены в эксплуатацию четыре газонаполнительные компрессорные заправочные станции (АГНКС), и общее их число увеличилось до 47. Сегодня метаном можно заправиться в Перми (20 станций), Пермском округе (три станции) и ещё в 24 муниципалитетах. Из них четыре станции работают в Чайковском округе, по три — в Соликамске и Кунгурском округе, по две — в Березниках, Чусовом и Краснокамске, по одной — в Кудымкаре, Добрянке, Губахе, Горнозаводском округе, Лысьве, Чернушке, Октябрьском и Верещагино.

Помимо строительства заправок, в крае продолжается переоборудование автомобилей на метан. Благодаря субсидиям, покрывающим до двух третей стоимости работ, и маркетинговым программам, установка газобаллонного оборудования обходится клиентам с минимальными затратами. Субсидию могут получить физические лица и субъекты малого и среднего предпринимательства. Средняя продолжительность переоборудования составляет восемь часов, а компания-установщик, прошедшая отбор и предоставившая скидку, компенсирует расходы за счет субсидии через Министерство транспорта Пермского края.

Министр транспорта Сергей Вешняков сообщил, что в 2025 году Прикамье одним из первых достигло планового показателя Минэнерго РФ, переоборудовав 1,6 тыс. автомобилей на метан. С начала реализации программы на территории региона уже переведено на газ 9 тыс. транспортных средств.

Особое внимание уделяется переводу пассажирского транспорта на использование природного газа. При обновлении автобусов в территориях с господдержкой и наличием заправочной инфраструктуры предусмотрено их использование на метане. Доля таких автобусов на межмуниципальных маршрутах в 2025 году составила 64,3%, что на 8% выше показателя 2024 года. В Перми этот показатель достиг 85%, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годом.

Метан имеет преимущества перед традиционными нефтепродуктами, включая выгодную цену и экологичность. Он не уступает бензину и дизелю по эксплуатационным характеристикам.

Программа продлена до 2028 года. В 2026-м в регионе планируется построить не менее двух новых АГНКС и переоборудовать на метан более 1,7 тыс. автомобилей. В 2027 и 2028 годах это число составит ещё 1,6 и 1,6 тыс. автомобилей соответственно. На эти цели в 2026 году региону выделено более 54 млн руб., из которых более 41 млн — федеральная поддержка.

Отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для получения субсидий на переоборудование автомобилей на метан будет объявлен в ближайшее время.

