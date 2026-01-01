В честь Дня воссоединения Крыма с Россией на телебашне Перми включат праздничную подсветку Иллюминация будет работать 18 марта с 19:00 до 00:00 Поделиться Твитнуть

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр

В среду, 18 марта, филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» украсит главную телебашню региона архитектурно-художественной подсветкой в честь очередной годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Праздничная иллюминация будет работать с 19:00 до 00:00.

Напомним, 18 марта 2014 года был подписан межгосударственный договор о принятии Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации. Подписи под документом поставили главы России и Республики Крым в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве.

В честь годовщины исторического события на медиафасадах телебашен по всей стране появятся флаги и гербы России и Крыма. Световые шоу с оригинальной подсветкой пройдут на высотных объектах в Москве, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Грозном, Казани, Калининграде, Мурманске, Назрани, Нальчике, Новосибирске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи, Твери, Туле, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске, Якутске и других городах.

