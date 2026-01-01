Ввоз свежих огурцов из Казахстана в Пермский край вырос в шесть раз

С 1 января по 16 марта 2026 года в Пермский край поступило 540 тонн свежих огурцов из Республики Казахстан, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было ввезено 90 тонн. Об этом сообщили в пресс-слжубе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, только 16 марта на территории Пермского края сотрудники ведомства провели проверку 18 тонн свежих огурцов, прибывших из Казахстана.

Специалисты Управления Россельхознадзора и Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» осмотрели партию огурцов и взяли образцы для лабораторного анализа фитосанитарного состояния. После завершения исследований будет составлен акт карантинного фитосанитарного контроля, который разрешит использование продукции по назначению.

