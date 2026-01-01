Пермячка завоевала золото юниорского Первенства России по биатлону Милена Чумакова является воспитанница СШОР «Старт»

фото: Спорт ТВ

В первый день юниорского Первенства России по биатлону, которое проходит в Красноярске, спортсменка Центра спортивной подготовки Пермского края Милена Чумакова стала победительницей. Воспитанница пермской спортшколы олимпийского резерва «Старт» показала лучший результат на дистанции 12,5 км, преодолев её за 41 минуту 52,1 секунды. На стрельбище Милена допустила три промаха. Об этом сообщили в ЦСП Пермского края.

Серебряную медаль завоевала Виолетта Шадрина из Свердловской области, отставшая от победительницы на 1 минуту 10,5 секунды и допустившая четыре промаха. Бронзу взяла Анастасия Михайлова из Челябинской области, уступившая лидеру 1 минуту 23,5 секунд и совершившая один промах.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.