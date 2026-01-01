Росреестр сообщил о профвизитах к владельцам земли в Прикамье

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

В 2026 году Управление Росреестра по Пермскому краю организует серию обязательных профилактических визитов к владельцам земельных участков, которые относятся к категориям среднего и умеренного риска. Эти визиты направлены на предупреждение нарушений земельного законодательства и повышение правовой осведомлённости собственников.

Как сообщили в пресс-службе управления, сначала правообладатели получат уведомление о предстоящем визите через личный кабинет на портале Госуслуг за сутки до его начала, а также по почте. Мероприятие может проходить как лично, так и дистанционно через видеоконференцсвязь с использованием мобильного приложения «Инспектор».

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Дегтярева сообщила: «В этом году запланировано 10 обязательных профилактических визитов. Наша цель — проинформировать владельцев участков о правилах землепользования. Мы рекомендуем использовать мобильное приложение «Инспектор», которое позволяет оперативно получать уведомления о визитах, фиксировать результаты и сохранять рекомендации в электронном виде».

Во время визита инспектор осмотрит участок или проведёт инструментальное обследование, запросит необходимые документы, разъяснит требования законодательства и даст рекомендации по использованию земли. По итогам визита составляется акт, а при выявлении нарушений собственнику выдают предписание об их устранении.

Уклонение от обязательного визита недопустимо. Если владелец отказывается, инспектор составляет акт о невозможности проведения визита. В течение трёх месяцев Росреестр может инициировать повторный визит или перейти к контрольным мероприятиям с более строгими последствиями, вплоть до привлечения к ответственности.

