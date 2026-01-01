Татарстанские бизнесмены намерены построить термальный комплекс в Перми Проект может быть реализован в микрорайоне Ива

В Перми зарегистрирована компания ООО «Пляж Пермь». Она планирует возвести термальный комплекс в черте города. По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», проект может быть реализован в м/р Ива. Инвестиции в проект оцениваются в 1,3 млрд руб. Разработка концепции должна завершиться к осени. Строительство планируется завершить к 2030 году. Проект может получить статус приоритетного.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пляж Пермь» зарегистрировано 19 февраля 2026 года. Компания контролируется ООО «Гамма», учредителями которого являются братья Ильфат и Альберт Гильфановы из Казани. Они также владеют строительной компанией «Унистрой», которая возводит в Перми жилые комплексы «Причал» и «Уникум». Руководителем ООО «Пляж Пермь» является Алексей Ошурков, который также занимает должность директора казанского ООО «Термы». Эта компания владеет термальным комплексом «Пляж», открытым в апреле прошлого года в Казани, на строительство которого было выделено 1,7 млрд руб.

Это уже третий инвестиционный проект строительства курорта в городской черте Перми. В мае 2025 года статус приоритетного был присвоен проекту ООО «СЗ — Термальный курорт города Пермь», входящего в группу «Баден Фэмили». Компания планирует построить водно-оздоровительный комплекс с пляжной зоной, спортивными площадками, термальными зонами, кафе и ресторанами, апарт-отелями и глэмпингом. Комплекс будет располагаться в Камской долине.

В июле прошлого года статус приоритетного получил проект ООО «Курорт «Курья», которое планирует создать базу отдыха в микрорайоне Верхняя Курья. На участке площадью 7 га по ул. Ново-Гайвинской, 118 будут построены 15 некапитальных объектов размещения премиум-класса, спа-комплекс с банями и фитнес-центром, а также ресторан.

