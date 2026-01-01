Прикамье вошло в топ-10 направлений для путешествий на внедорожниках Наиболее популярны у туристов Усьвинские столбы

Фото Павла Жигалова. Усьвинские столбы / zhigalovphoto.ru

Пермский край занял почётное место в десятке лучших российских регионов для путешествий на внедорожниках, согласно новому исследованию, проведённому специалистами платформы «Авито Авто» и «Авито Путешествий».

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе компании, исследование выявило самые привлекательные направления в России для любителей бездорожья в марте. И Пермский край, предлагающий уникальные природные объекты, такие как Усьвинские столбы, был отмечен в соответствующем рейтинге.

По словам аналитиков «Авито», Пермский край в марте предлагает отличные возможности для внедорожных приключений. Кроме того, Пермский край оказался одним из самых доступных направлений для аренды жилья. Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в марте составляет 2800 руб., что делает регион привлекательным с точки зрения бюджета.

Лидерами же рейтинга среди направлений, где сезон начинается раньше, стали южные регионы и Кавказ. Дагестан манит туристов Сулакским каньоном и барханом Сарыкум, а Кабардино-Балкария — плато Бермамыт. На севере, где зима ещё в разгаре, популярны маршруты в Мурманской области с ее Хибинами и тундрой, а также в Карелии, где можно насладиться северной природой и видами Ладоги.

Урал и Сибирь идеально подходят для коротких поездок на выходные, благодаря тому, что природные красоты часто начинаются сразу за чертой города. Республика Алтай привлекает любителей горных пейзажей и простора.

В исследовании также отмечается, что спрос на автомобили повышенной проходимости в последнее время растёт: за последние шесть месяцев аналитики «Авито Авто» зафиксировали увеличение интереса к полноприводным кроссоверам и внедорожникам с пробегом до 10 лет на 29% год к году. Наибольшей популярностью пользуются такие модели, как Geely Monjaro, LADA Niva Travel и Volkswagen Tiguan, при этом спрос растет и на более премиальные автомобили, такие как Toyota Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz GLS.

