Названы районы Перми с большим количеством нарушений уборки снега с крыш Из тысячи проверенных объектов проблемы подтвердились на 861

Константин Долгановский

Больше всего нарушений, связанных с уборкой крыш зданий от снега и наледи в Перми, было выявлено в Свердловском и Индустриальном районах. В целом из более 1 тыс. объектов проблемы подтвердились на 861 адресе.

«В выходные административно-техническая инспекция провела рейды по всему городу. Проверили больше 1 тыс. крыш — нарушения по снегу и наледи подтвердились на 861 адресе. Больше всего проблем в Свердловском и Индустриальном районах», — сообщил в соцсетях мэр Эдуард Соснин.

Из проблемных объектов 212 уже очищены, на 16 марта была запланирована уборка ещё 280 крыш. По словам главы Перми, оставшиеся объекты с нарушениями приберут в ближайшие дни.

Жителям рекомендуют обращаться в управляющие компании, в районную администрацию или мэру в случае обнаружения неочищенных от снега и наледи крыш или скопления талой воды во дворах. Проверки проводит административно-техническая инспекция, которая при обнаружении нарушений направляет в адрес управляющих компаний уведомления о проведении необходимых работ. При отсутствии реакции районная администрация выписывает УК штраф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.