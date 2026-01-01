Названы районы Перми с большим количеством нарушений уборки снега с крыш
Больше всего нарушений, связанных с уборкой крыш зданий от снега и наледи в Перми, было выявлено в Свердловском и Индустриальном районах. В целом из более 1 тыс. объектов проблемы подтвердились на 861 адресе.
«В выходные административно-техническая инспекция провела рейды по всему городу. Проверили больше 1 тыс. крыш — нарушения по снегу и наледи подтвердились на 861 адресе. Больше всего проблем в Свердловском и Индустриальном районах», — сообщил в соцсетях мэр Эдуард Соснин.
Из проблемных объектов 212 уже очищены, на 16 марта была запланирована уборка ещё 280 крыш. По словам главы Перми, оставшиеся объекты с нарушениями приберут в ближайшие дни.
Жителям рекомендуют обращаться в управляющие компании, в районную администрацию или мэру в случае обнаружения неочищенных от снега и наледи крыш или скопления талой воды во дворах. Проверки проводит административно-техническая инспекция, которая при обнаружении нарушений направляет в адрес управляющих компаний уведомления о проведении необходимых работ. При отсутствии реакции районная администрация выписывает УК штраф.
