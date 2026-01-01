Число заболевших гриппом и ОРВИ в Прикамье выросло на 18% За неделю выявлено более 13 тысяч новых случаев

Константин Долгановский

За неделю с 9 по 15 марта в Прикамье выросло количество заболевших гриппом и ОРВИ. По информации Роспотребнадзора, во время еженедельного мониторинга было зафиксировано 13,2 тыс. случаев заражения. Это на 18,3% больше, чем на предыдущей неделе.

Согласно результатам лабораторных исследований, у пациентов с респираторными проявлениями обнаружены вирусы гриппа, а также другие возбудители — риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы. Отмечается, что эпидемический порог не превышен.

В течение недели образовательный процесс на фоне заболеваемости гриппом и ОРВИ был приостановлен в 45 группах в 32 дошкольных организациях и 47 классах в 23 школах. Кроме того, очные занятия были временно прекращены в 11 группах в трёх средних учебных заведениях.

