Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна дата концерта Пасхального фестиваля Валерия Гергиева в Перми Продажа билетов открывается 17 марта

Пермская филармония обнародовала дату пермского концерта (6+) Пасхального фестиваля Валерия Гергиева. В этот раз оркестр Мариинского театра во главе с его художественным руководителем выступит в Перми 18 апреля.

Предварительно концерт назначен на 12:00, но время начала ещё может измениться. Программа, как всегда, заранее неизвестна. Хорошо, если её объявят накануне: бывает, что названия произведений становятся известны буквально перед началом концерта. Однако для меломанов программа — вовсе не главное в этом событии.

Пасхальный фестиваль — это большое путешествие оркестра по России, и далеко не каждый город становится остановкой на этом пути, однако Пермь на фестивальном маршруте присутствует уже традиционно.

Продажа билетов на концерт начнётся 17 марта в 15:00 — только на официальном сайте Пермской филармонии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.