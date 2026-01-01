Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Стала известна дата концерта Пасхального фестиваля Валерия Гергиева в Перми
Продажа билетов открывается 17 марта
Пермская филармония обнародовала дату пермского концерта (6+) Пасхального фестиваля Валерия Гергиева. В этот раз оркестр Мариинского театра во главе с его художественным руководителем выступит в Перми 18 апреля.
Предварительно концерт назначен на 12:00, но время начала ещё может измениться. Программа, как всегда, заранее неизвестна. Хорошо, если её объявят накануне: бывает, что названия произведений становятся известны буквально перед началом концерта. Однако для меломанов программа — вовсе не главное в этом событии.
Пасхальный фестиваль — это большое путешествие оркестра по России, и далеко не каждый город становится остановкой на этом пути, однако Пермь на фестивальном маршруте присутствует уже традиционно.
Продажа билетов на концерт начнётся 17 марта в 15:00 — только на официальном сайте Пермской филармонии.
