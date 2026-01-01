Дмитрий Махонин и Дмитрий Патрушев обсудили развитие сельского хозяйства в Прикамье На поддержку АПК из федерального бюджета выделено 1,2 млрд рублей

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и глава Прикамья Дмитрий Махонин провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили развитие сельского хозяйства и обеспечение экологического благополучия региона. Как сообщил губернатор, на поддержку АПК и развитие сельских территорий Пермского края из федерального бюджета в 2025 году было выделено 1,2 млрд руб., в этом году направлен сопоставимый объём финансирования.

Как отмечается на сайте краевого правительства, за последние пять лет в Прикамье выросли объёмы производства основных видов сельхозпродукции, молочное и мясное животноводство, по переработке молока, в том числе производству сыров, регион занимает лидирующие позиции в стране.

По итогам 2025 года производство молока в организованном секторе составило более 550 тыс. т, что на 14,5% больше прошлого показателя. Производство яиц достигло почти 1,5 млрд штук, а производство мяса выросло на 20%, до 87 тыс. т.

Отдельное внимание в рамках встречи Дмитрий Махонин уделил привлечению инвестиций в отрасль. В прошлом году в Прикамье были реализованы 24 инвестиционных проекта на общую сумму вложений около 1,8 млрд руб. Это позволило, в частности, увеличить производство молока на 50 тыс. т. Ожидается, что в 2026 году рост составит 20%, а общий объём инвестиций — около 2,2 млрд руб.

Большую значимость несёт также федеральная поддержка, благодаря которой были поддержаны восемь региональных проектов в сфере молочного производства, строительства зерно- и картофелехранилищ, а также маркировки оборудования.

Стороны обсудили также отдельные проекты. Так, для улучшения условий жизни в сельской местности за 2020—2025 годы по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в Пермском крае было благоустроено почти 800 общественных пространств, построено и отремонтировано более 50 км дорог, в этом году мероприятия охватят ещё более 10 муниципалитетов. Кроме того, по нацпроекту «Экологическое благополучие» регион продолжит участие в федеральных проектах: «Сохранение лесов», «Вода России», «Генеральная уборка» и «Экономика замкнутого цикла».

