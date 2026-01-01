Стартовал приём заявок в двух новых номинациях конкурса «Лидер Пермского края» Подать заявку можно до 16 апреля

Пресс-служба правительства Пермского края

Организаторы конкурса «Лидер Пермского края» напоминают, что в Прикамье продолжается пятый сезон конкурса. Для жителей стартовал приём заявок на участие в двух новых номинациях: «Информационные технологии и телекоммуникации» и «Малый бизнес. Торговля. Услуги». Направить заявку можно с 16 марта по 16 апреля через специальную онлайн-форму на официальном сайте проекта.

Согласно условиям конкурса, участие доступно индивидуальным предпринимателям, компаниям и организациям всех форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории Пермского края. Компании имеют право подать неограниченное количество заявок в разные категории, для участия подходят проекты, реализованные в течение последних трёх лет.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, подчеркнул важность конкурса, и отметил, что власти активно поддерживают инициативных и социально ориентированных представителей бизнеса.

«С каждым годом конкурс объединяет всё больше единомышленников, которым небезразличен родной край. Со своей стороны всегда рады поддержать полезные инициативы», — сообщал ранее глава региона.

Напомним, конкурс был основан по инициативе Дмитрия Махонина в 2022 году. Основной целью мероприятия является признание заслуг организаций, которые вносят существенный вклад в развитие Прикамья и реализуют значимые социальные проекты. Ответственным за проведение конкурса является администрация губернатора.

С 2025 года конкурс проводится по обновлённым правилам. Теперь подача заявок, отбор и награждение победителей проводятся в течение всего календарного года и приурочиваются к соответствующим профессиональным праздникам. Так, церемония награждения в области ЖКХ состоялась 13 марта, а мероприятие в сфере культуры планируется провести 25 марта в рамках Пермского культурного форума.

