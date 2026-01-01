Жителя Прикамья осудили за надругательство над флагом России Его приговорили к восьми месяцам ограничения свободы

В Прикамье вынесен приговор мужчине за надругательство над флагом России. Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Большесосновский районный суд, житель Пермского муниципального округа осуждён за то, что разрезал флаг и растоптал его часть, а также оскорбил судью.

В июне 2025 года в состоянии алкогольного опьянения мужчина снял флаг, висевший на здании Кленовского дома культуры, разрезал его ножом на две части, одну из них бросил на землю и растоптал, а вторую часть — красную полосу — повесил обратно. При этом он не переставал оскорблять государственный символ.

Полицейские задержали нарушителя, составили протокол о нарушении законных требований представителя власти, а во время рассмотрения дела обвиняемый заработал вторую уголовную статью, оскорбив судью. Очёрский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к восьми месяцам ограничения свободы. Ему запрещено менять место жительства без уведомления и выходить из дома по ночам.

