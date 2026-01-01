Житель Пермского края незаконно вырубил лес на 6,6 млн рублей Ранее он был дважды судим за аналогичные преступления

Константин Долгановский

Машиниста лесозаготовительной фирмы в Пермском крае осудят за незаконную вырубку почти 100 деревьев на сумму ущерба 6,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

«В декабре 2024 года выявлена незаконная рубка 99 деревьев разных пород объёмом свыше 100 куб. м на территории Верх-Кондасского участкового лесничества, Березниковского лесничества Пермского края. Ущерб, причинённый лесному фонду Российской Федерации в лице Березниковского лесничества, составил свыше 6,6 млн руб.», — сообщили в полиции.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Березниковский». Подозреваемым оказался ранее дважды судимый за аналогичные нарушения 38-летний житель Чердынского муниципального округа. Работая машинистом, он имел в распоряжении технологическую карту лесосечных работ и умышленно совершил преступление.

В данный момент следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Фигурант обвиняется в совершении незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере (ст. 260 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

