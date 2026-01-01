В Прикамье возбуждено уголовное дело о контрабанде пиломатериалов

Пермская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения таможенного законодательства при экспорте лесоматериалов. Выяснилось, что представитель коммерческой организации незаконно перевёз через таможенную границу ЕАЭС лесоматериалы хвойных пород на сумму более 1,4 млн руб. Для этого использовались подложные документы, подтверждающие происхождение древесины.

Результаты проверки были переданы в Пермскую таможню, которая приняла решение о возбуждении уголовного дела. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).

Уральская транспортная прокуратура продолжает контролировать ход и результаты расследования.

