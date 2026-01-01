В Перми открылась новая поликлиника на 200 посещений в смену Она расположена в м/р Молодёжный

В понедельник, 16 марта, в Орджоникидзевском районе Перми состоялось открытие новой поликлиники, расположенной по ул. Лобачевского, 26. Трёхэтажное здание площадью 5 тыс. кв. м рассчитано на приём до 200 пациентов одновременно. Поликлиника интегрирована в действующий больничный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В консультативно-диагностическом блоке будут вести прием участковые терапевты и узкие специалисты, такие как невролог, пульмонолог, уролог, офтальмолог и кардиолог. Для диагностических процедур предусмотрены урологический кабинет, процедурные зоны для различных манипуляций, прививочный кабинет и пункт приема анализов.

Отделение функциональной диагностики оснащено аппаратами для ЭКГ, спирографии и суточного мониторирования. Эндоскопический отдел включает процедурные кабинеты для каждого вида диагностики. Также в поликлинике имеется собственное рентгенодиагностическое отделение, женская консультация и дневной стационар на пять коек. В здании предусмотрены кабинеты физиотерапии, прессотерапии, электролечения и гальванотерапии.

Главный врач Больницы Архангела Михаила, Антон Коровин, подчеркнул важность открытия новой поликлиники. «Ранее пациентам с левого берега Камы приходилось обращаться в четыре разных поликлиники для получения полного комплекса медицинской помощи. Теперь у них есть возможность получить все необходимые услуги без необходимости переезжать из одного медицинского учреждения в другое», — отметил он.

Проект был реализован в рамках краевой адресной инвестиционной программы и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и обошёлся в более 1 млрд руб.

