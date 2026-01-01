Прокуратура заинтересовалась несвоевременной оплатой по мунконтракту в Кизеле

Прокуратура Пермского края

Прокуратурой Кизела Пермского края была проведена проверка соблюдения федерального законодательства в области контрактной системы закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Выяснилось, что между муниципальным бюджетным учреждением и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на поставку товаров. Товар был поставлен в установленный срок, однако учреждение не произвело оплату вовремя, что привело к образованию задолженности.

В связи с этими нарушениями прокурор вынес постановление о привлечении директора учреждения к административной ответственности по ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ (нарушение должностным лицом срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд).

Кроме того, прокуратура города направила директору учреждения представление об устранении выявленных нарушений, которое было удовлетворено. Задолженность перед индивидуальным предпринимателем была погашена, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.