За неделю в ДТП пострадали 10 пермяков
С 9 по 15 марта 2026 года на территории краевого центра зарегистрировано 12 ДТП. В результате аварий 10 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний. Два человека погибли.
Сотрудниками Госавтоинспекции за указанный период пресечено 1665 правонарушений в сфере дорожного движения. В ходе профилактических мероприятий выявлено 38 водителей, управлявших авто с признаками опьянения. Из них 16 человек находились в состоянии алкогольного опьянения, 17 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а пятеро сели за руль нетрезвыми уже не в первый раз.
Кроме того, зафиксированы следующие нарушения:
— 41 водитель управлял транспортным средством без водительского удостоверения;
— 12 фактов выезда на полосу встречного движения;
— 147 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам;
— 186 нарушений Правил дорожного движения пешеходами;
— 52 нарушения правил перевозки детей.
Госавтоинспекция призывает жителей и гостей города соблюдать правила дорожного движения, заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.
