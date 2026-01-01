За неделю в ДТП пострадали 10 пермяков Также два человека погибли

Константин Долгановский

С 9 по 15 марта 2026 года на территории краевого центра зарегистрировано 12 ДТП. В результате аварий 10 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний. Два человека погибли.

Сотрудниками Госавтоинспекции за указанный период пресечено 1665 правонарушений в сфере дорожного движения. В ходе профилактических мероприятий выявлено 38 водителей, управлявших авто с признаками опьянения. Из них 16 человек находились в состоянии алкогольного опьянения, 17 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а пятеро сели за руль нетрезвыми уже не в первый раз.

Кроме того, зафиксированы следующие нарушения:

— 41 водитель управлял транспортным средством без водительского удостоверения;

— 12 фактов выезда на полосу встречного движения;

— 147 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам;

— 186 нарушений Правил дорожного движения пешеходами;

— 52 нарушения правил перевозки детей.

Госавтоинспекция призывает жителей и гостей города соблюдать правила дорожного движения, заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

