В Прикамье из-за нарушения процедур договор на капремонт признали недействительным

Поделиться
прокуратура 2

  Прокуратура Пермского края

По иску прокурора Арбитражный суд Пермского края признал недействительным договор на капитальный ремонт многоквартирного дома на сумму 23 млн руб. Об этом пишет «Рифей».

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, выяснилось, что договор с подрядной организацией был заключён без проведения конкурсных процедур.

Суд также удовлетворил иск о взыскании более 23 млн руб., полученных по этому договору. Решение пока не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться