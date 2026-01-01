В Прикамье из-за нарушения процедур договор на капремонт признали недействительным

Прокуратура Пермского края

По иску прокурора Арбитражный суд Пермского края признал недействительным договор на капитальный ремонт многоквартирного дома на сумму 23 млн руб. Об этом пишет «Рифей».

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, выяснилось, что договор с подрядной организацией был заключён без проведения конкурсных процедур.

Суд также удовлетворил иск о взыскании более 23 млн руб., полученных по этому договору. Решение пока не вступило в законную силу.

