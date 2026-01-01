Следком помог строителям Прикамья добиться от работодателя погашения долга по зарплате Гендиректор вернул рабочим 676 тысяч рублей

Константин Долгановский

Сотрудники Следственного управления СК России по Пермскому краю помогли восстановить трудовые права работников коммерческой организации. Об этом сообщили в следкоме.

В Следственное управление обратились сотрудники строительной компании из Березников, сообщив о частичной невыплате заработной платы на протяжении более трех месяцев и полной невыплате за период свыше двух месяцев. В ответ на это обращение Следственный отдел по городу Березники СУ СК России по Пермскому краю немедленно возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Расследование находится под контролем Следственного управления. В процессе следствия была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая участие директора фирмы в преступлении. Выявлено, что, имея на счетах организации средства, достаточные для погашения задолженности, руководитель направил их на другие цели, не предприняв никаких действий для выплаты долга сотрудникам.

Благодаря настойчивости следователей генеральный директор компании полностью погасил задолженность в размере 676 тыс. руб. Поскольку это первое преступление подозреваемого и задолженность по заработной плате была полностью погашена в течение двух месяцев после возбуждения уголовного дела, дело было прекращено на основании примечания к ст. 145.1 УК РФ.

Региональное следственное управление СК России подчеркивает, что защита трудовых прав граждан, особенно в случаях невыплаты заработной платы, является одним из ключевых направлений деятельности ведомства.

