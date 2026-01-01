В Пермском крае снижается выдача потребительских кредитов

Константин Долгановский

По данным на февраль 2026 года, в Пермском крае было выдано 26,4 тыс. потребительских кредитов. Это на 8,3% меньше, чем в январе 2026 года (тогда было выдано 28,8 тыс. кредитов).

В феврале 2026 года российские банки выдали 1,38 млн потребительских кредитов (займов наличными). Это на 7,4% меньше, чем в январе того же года (1,49 млн ед.), причём снижение фиксируется уже четвёртый месяц подряд.

Однако в годовом выражении динамика положительная: по сравнению с февралём 2025 года объём выдачи вырос на 13,1% (тогда было выдано 1,22 млн кредитов). Такой рост объясняется эффектом низкой базы: начало 2025 года пришлось на пик спада розничного кредитования, спровоцированного ужесточением денежно-кредитной политики регулятора во второй половине 2024 года. Тогда были существенно повышены ставки и введены ограничения по показателю долговой нагрузки (ПДН), что охладило рынок.

Лидерами по объёмам выдачи потребительских кредитов среди 30 крупнейших регионов в феврале 2026 года стали: Москва — 82,9 тыс. ед.; Московская область — 78 тыс. ед.; Краснодарский край — 61,1 тыс. ед.; Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) — 49,4 тыс. ед.; Свердловская область — 46,6 тыс. ед.

При этом наиболее заметное месячное сокращение выдачи зафиксировано в Белгородской области (−10,6%), Москве (−10,1%), Нижегородской области (−10%), Хабаровском крае (−9,9%) и Московской области (−9,2%).

«Рынок потребительского кредитования по-прежнему демонстрирует сдержанную активность, — комментирует Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. — Это обусловлено как снижением спроса со стороны заёмщиков, так и ухудшением качества заявок. В ответ банки сохраняют консервативную кредитную политику, отдавая предпочтение клиентам с безупречной кредитной историей и ПДН не выше 50%. Потенциальным заёмщикам целесообразно ответственно подходить к финансовой дисциплине и контролировать состояние своей кредитной истории».

