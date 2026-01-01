С начала года жителям Прикамья оплатили 136 тысяч больничных Общая сумма выплат превысила 22 млрд рублей

Константин Долгановский

С начала текущего года Отделение Социального фонда России по Пермскому краю произвело назначения пособий по временной нетрудоспособности для более чем 124 тыс. жителей региона. Общая сумма выплат достигла 22,02 млрд руб., а количество выданных листков нетрудоспособности превысило 136 тыс.

Право на получение пособия имеют работающие граждане, за которых работодатель перечисляет страховые взносы, а также лица, добровольно вступившие в систему обязательного социального страхования. В 2026 году самозанятые жители Прикамья также получили возможность получать выплаты по больничным листам.

Больничные листы оформляются исключительно в электронном виде, а их оплата происходит автоматически после предоставления данных работодателями.

Размер пособия зависит от стажа работы и среднего заработка. При стаже до 5 лет выплата составляет 60% от среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, а при стаже 8 лет и более — 100%. Если работающий родитель ухаживает за ребенком до 8 лет, пособие выплачивается в размере 100% независимо от стажа.

Первые три дня больничного оплачивает работодатель, с четвертого дня — Отделение СФР по Пермскому краю, за исключением случаев ухода за больным членом семьи, когда пособие выплачивается с первого дня. Размер пособия зависит от совокупного дохода за два предшествующих года и страхового стажа. В 2026 году учитывается средний заработок за 2024 и 2025 годы.

Если заработок ниже МРОТ или стаж менее шести месяцев, средний дневной заработок рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда — 27 093 руб. Максимальная сумма пособия в день составляет 6827,40 руб.

Важно отметить, что если заболевание или травма возникли в течение 30 дней после увольнения, бывший сотрудник может обратиться к прежнему работодателю за выплатой пособия. В этом случае пособие выплачивается в размере 60% от среднего заработка за два календарных года, предшествующих году страхового случая, независимо от стажа. Если заболел член семьи бывшего работника, выплата не предусмотрена.

