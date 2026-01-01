В Пермском крае отменён режим беспилотной опасности

16 марта около полудня в Пермском крае был снят режим, введённый из-за угрозы, связанной с беспилотными летательными аппаратами. Об этом информирует РСЧС.

Напоминаем, режим беспилотной опасности был введён на территории региона примерно в 9 часов утра по местному времени. Следует отметить, что в пермском аэропорту в связи с этим ограничений на приём и выпуск самолётов не было.

