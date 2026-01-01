В Перми задержаны рейсы из Казани и в Ташкент

Зарина Ситдикова

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, 16 марта в расписании произошёл ряд изменений.

Прибытие рейса ЮВ 541 из Казани (обслуживает авиакомпания «ЮВТ АЭРО») задерживается на два часа — до 14:30. Примерно на столько же задержан вылет рейса RT 705 того же перевозчика в Ташкент (расчётное время вылета в 15:30).

Также в аэропорту Перми были посажены рейсы из Омска и Красноярска, летевшие в Казань. Самолёты приземлились в Большом Савино из-за закрытия аэропорта столицы Татарстана.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.