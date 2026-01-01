Скончалась ветеран соцзащиты Пермского края Татьяна Кель Церемония прощания пройдёт 16 марта

фото: минтрада и соцразвития Прикамья

Министерство труда и социального развития Пермского края сообщило о смерти Татьяны Кель, которая много лет посвятила работе в сфере соцзащиты. Татьяна Кель скончалась 13 марта.

На протяжении всей своей карьеры Татьяна Кель занималась защитой прав детей и поддержкой семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. С 2000 года она работала в области детского и семейного неблагополучия, а с 2005 года возглавляла отдел опеки и попечительства. Её профессионализм и чуткость к проблемам людей заслужили уважение коллег.

За значительный вклад в социальную защиту населения Татьяна Григорьевна была награждена званием «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».

«Министерство труда и социальной защиты Пермского края выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Татьяны Кель. Её уход — это большая утрата для всех нас. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — говорится в официальном сообщении.

Церемония прощания с Татьяной Кель проходит 16 марта с 10:30 в Большом зале прощаний на ул. Старцева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.